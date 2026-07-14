Nel prossimo campionato di calcio, la panchina di una squadra di serie A sarà composta esclusivamente da allenatori italiani con esperienza e giovani stranieri. Questa scelta limita la presenza di allenatori di origini diverse, come i Maresca, che non sono stati confermati nel ruolo. La composizione della rosa e dello staff tecnico riflette una tendenza a privilegiare figure italiane e giovani talenti stranieri, mentre i Maresca non sono stati inseriti nel reparto tecnico. La ripresa del campionato è prevista tra cinque settimane.

Un fenomeno curioso, una strana tendenza, attraversa il prossimo campionato. Molto più vicino di quanto si possa immaginare. Già, perché immersi in questo - si può dire infinito? - Mondiale, non ci stiamo forse accorgendo che tra cinque settimane ripartirà la serie A. C’è ancora, per tutti, molto da fare. Si sono mossi velocemente solo il Milan che ha piazzato due colpi da 100 milioni e il Como che tenendosi Nico Paz ha dato plasticamente il via alla sua opera di consolidamento. L’Inter vuole comprare e assorbire i colpi mancati, la Juve deve risolvere i suoi noti problemi, il Napoli per ammissione del presidente deve prima vendere che comprare, la Roma ha bisogno di accontentare il più velocemente possibile Gasperini, l’Atalanta ha bisogno di guardarsi intorno dopo il caso-Ederson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché in A non c'è spazio per i Maresca? In panchina solo senatori italiani e giovani stranieri

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