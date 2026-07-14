Per 16 anni produce materiale pedopornografico coi bimbi degli asili in cui lavora | abusi su 136 piccoli a Sidney

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Sidney con l’accusa di aver prodotto materiale pedopornografico coinvolgendo 136 bambini tra il 2009 e il 2025. L’uomo, impiegato come educatore e animatore in 55 strutture per l’infanzia, avrebbe commesso abusi sui piccoli mentre lavorava negli asili. L’indagine ha portato al suo fermo dopo anni di attività illecite.

L’uomo arrestato ha lavorato in qualità di educatore e animatore in 55 strutture per l'infanzia ed è accusato di aver abusato di 136 bambini tra il 2009 e il 2025 prima di essere scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spain Probes X, Meta and TikTok Over AI Abuse Content

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