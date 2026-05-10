Materiale pedopornografico su cellulare e pc | in manette un cavese
Un uomo di Cava de’ Tirreni è stato arrestato dalla Polizia Postale con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico su cellulare e computer. Durante un’operazione di controllo, gli agenti hanno trovato sul suo dispositivo contenuti illegali. L’uomo è stato portato in carcere e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia prosegue le indagini per verificare eventuali altri episodi collegati.
In manette, un uomo di Cava de’ Tirreni, beccato dalla Polizia Postale con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Coordinata dalla Procura, l'operazione è iniziata giovedì: scovati immagini e video sul telefono cellulare e nel pc personale. Il materiale è stato sequestrato, mentre.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Gli abusi sessuali su giovani pazienti. Chiusa l’inchiesta sullo psicoterapeuta. Spunta materiale pedopornograficoChiusa l’inchiesta della Procura di Monza sullo psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due giovani pazienti, mentre un altro fascicolo...
Influencer arrestato: 15 capi d’imputazione per materiale pedopornografico? Domande chiave Come ha fatto la ex fidanzata a scoprire i messaggi Telegram? Quali prove digitali hanno portato all'arresto di Mason Hull?...