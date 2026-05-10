Materiale pedopornografico su cellulare e pc | in manette un cavese

Un uomo di Cava de’ Tirreni è stato arrestato dalla Polizia Postale con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico su cellulare e computer. Durante un’operazione di controllo, gli agenti hanno trovato sul suo dispositivo contenuti illegali. L’uomo è stato portato in carcere e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia prosegue le indagini per verificare eventuali altri episodi collegati.

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