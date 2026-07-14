Il nuovo attaccante del Milan, Gonçalo Ramos, è arrivato a Milano per visionare alcune case e ha fatto visita ai compagni di squadra, oltre a incontrare alcuni dirigenti. La sua presenza al centro sportivo di Milanello ha suscitato attenzione, anche perché si discute ancora sulla cifra pagata dal club per il suo acquisto. Sono state sollevate questioni riguardo alle voci che indicano un pagamento di 70 milioni, cifra che alcuni non comprendono pienamente.

Ieri è iniziata la stagione del Milan con il primo giorno di raduno: la sorpresa è stata l'arrivo di Gonçalo Ramos. Il nuovo attaccante del Milan era a Milano per visionare alcune case ed è passato al centro sportivo di Milanello per salutare i compagni, Amorim e Cardinale. Un segnale importante che dimostra la grandissima voglia del portoghese di indossare la maglia rossonera. promowebapp Le parole di Carlo Pellegatti su YouTube e il prezzo del cartellino. A parlare di Ramos è stato anche il giornalista Carlo Pellegatti, ecco il suo pensiero su YouTube: "Bella sorpresa ieri di Ramos. Continuano a insistere, quasi come presa in giro, sul fatto che il Milan lo abbia pagato 70 milioni, quando altre squadre avevano offerto 35 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pellegatti su Ramos: "Continuano a insistere sul fatto che il Milan lo abbia pagato 70 milioni. Non capisco"

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