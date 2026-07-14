Pellegatti | Ramos pagato troppo? Questi calcoli sulle tasche del Milan non li capisco
Il Milan ha iniziato ufficialmente la stagione con il primo giorno di raduno, segnato dalla presenza del nuovo attaccante Gonçalo Ramos. Arrivato a Milano per visionare alcune abitazioni, Ramos si è recato anche al centro sportivo di Milanello per incontrare i compagni di squadra e salutare alcuni dirigenti. Nel frattempo, un commentatore ha espresso dubbi sulla cifra pagata dal club per l’attaccante, senza però entrare nel dettaglio dei calcoli finanziari.
Ieri è iniziata la stagione del Milan con il primo giorno di raduno: la sorpresa è stata l'arrivo di Gonçalo Ramos. Il nuovo attaccante del Milan era a Milano per visionare alcune case ed è passato al centro sportivo di Milanello per salutare i compagni, Amorim e Cardinale. Un segnale importante che dimostra la grandissima voglia del portoghese di indossare la maglia rossonera. promowebapp Le parole di Carlo Pellegatti su YouTube e il prezzo del cartellino. A parlare di Ramos è stato anche il giornalista Carlo Pellegatti, ecco il suo pensiero su YouTube: "Bella sorpresa ieri di Ramos. Continuano a insistere, quasi come presa in giro, sul fatto che il Milan lo abbia pagato 70 milioni, quando altre squadre avevano offerto 35 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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