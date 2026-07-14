Il Milan ha iniziato ufficialmente la stagione con il primo giorno di raduno, segnato dalla presenza del nuovo attaccante Gonçalo Ramos. Arrivato a Milano per visionare alcune abitazioni, Ramos si è recato anche al centro sportivo di Milanello per incontrare i compagni di squadra e salutare alcuni dirigenti. Nel frattempo, un commentatore ha espresso dubbi sulla cifra pagata dal club per l’attaccante, senza però entrare nel dettaglio dei calcoli finanziari.

Ieri è iniziata la stagione del Milan con il primo giorno di raduno: la sorpresa è stata l'arrivo di Gonçalo Ramos. Il nuovo attaccante del Milan era a Milano per visionare alcune case ed è passato al centro sportivo di Milanello per salutare i compagni, Amorim e Cardinale. Un segnale importante che dimostra la grandissima voglia del portoghese di indossare la maglia rossonera. promowebapp Le parole di Carlo Pellegatti su YouTube e il prezzo del cartellino. A parlare di Ramos è stato anche il giornalista Carlo Pellegatti, ecco il suo pensiero su YouTube: "Bella sorpresa ieri di Ramos. Continuano a insistere, quasi come presa in giro, sul fatto che il Milan lo abbia pagato 70 milioni, quando altre squadre avevano offerto 35 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pellegatti: "Ramos pagato troppo? Questi calcoli sulle tasche del Milan non li capisco"

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