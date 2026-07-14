Pedone urtato da un ciclista è in coma

Notizia in breve

Un pedone è rimasto gravemente ferito dopo un urto con un ciclista, ed è ora in coma. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto un malore improvviso nel momento dello scontro. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in rianimazione. La dinamica dell’incidente e le cause del malore sono ancora in fase di accertamento.