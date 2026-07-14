Pedone urtato da un ciclista è in coma
Un pedone è rimasto gravemente ferito dopo un urto con un ciclista, ed è ora in coma. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto un malore improvviso nel momento dello scontro. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in rianimazione. La dinamica dell’incidente e le cause del malore sono ancora in fase di accertamento.
Potrebbe essere stato colpito da un improvviso malore proprio negli istanti in cui avveniva un urto fortuito con un ciclista in transito. Non si spiegherebbe altrimenti la gravità delle condizioni del pedone, portato d’urgenza in elicottero all’ ospedale Maggiore di Parma, in stato di coma, e affidato agli specialisti della Rianimazione. La criticità delle condizioni sanitarie di un uomo di 41 anni, abitante a Correggio, non sembra trovare giustificazione nell’urto, neppure tanto violento, con un ciclista in transito, a meno che non possa essere subentrato un malore oppure una botta alla testa rimediata nella caduta. L’allarme ai soccorsi è scattato ieri verso mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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