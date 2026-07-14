Pedone investito da una moto sulla SP9 | trasportato in codice rosso alle Scotte
Questa mattina, sulla strada provinciale 9 nel comune di Castelfranco Piandiscò, un pedone è stato investito da una moto alle 6.41. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale delle Scotte. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell’incidente e gestendo la viabilità. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del pedone o sull’identità delle parti coinvolte.
Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada provinciale 9, nel comune di Castelfranco Piandiscò. L’allarme al 118 è scattato alle 6.41 per l’investimento di un pedone da parte di un motociclo. L’uomo investito, al momento non identificato perché trovato senza documenti, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Ferito anche il conducente della moto, un uomo di 32 anni, trasferito in codice giallo all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenute l’automedica infermierizzata del Valdarno, le ambulanze Blsd della Misericordia di Terranuova Bracciolini e della Misericordia di Cavriglia, oltre ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it
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