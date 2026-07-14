Pedone investito da una moto sulla SP9 | trasportato in codice rosso alle Scotte

Notizia in breve

Questa mattina, sulla strada provinciale 9 nel comune di Castelfranco Piandiscò, un pedone è stato investito da una moto alle 6.41. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale delle Scotte. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell’incidente e gestendo la viabilità. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del pedone o sull’identità delle parti coinvolte.