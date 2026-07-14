Pedone investito da una moto sulla SP9 | trasportato in codice rosso alle Scotte

Da lortica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina, sulla strada provinciale 9 nel comune di Castelfranco Piandiscò, un pedone è stato investito da una moto alle 6.41. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale delle Scotte. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell’incidente e gestendo la viabilità. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del pedone o sull’identità delle parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada provinciale 9, nel comune di Castelfranco Piandiscò. L’allarme al 118 è scattato alle 6.41 per l’investimento di un pedone da parte di un motociclo. L’uomo investito, al momento non identificato perché trovato senza documenti, ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Ferito anche il conducente della moto, un uomo di 32 anni, trasferito in codice giallo all’ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenute l’automedica infermierizzata del Valdarno, le ambulanze Blsd della Misericordia di Terranuova Bracciolini e della Misericordia di Cavriglia, oltre ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it

pedone investito da una moto sulla sp9 trasportato in codice rosso alle scotte
© Lortica.it - Pedone investito da una moto sulla SP9: trasportato in codice rosso alle Scotte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pedone investito nella notte ad Arezzo: 59enne trasportato in codice rosso al San DonatoUn uomo di 59 anni è stato investito da un’auto in via Mario Salmi ad Arezzo nella notte.

Temi più discussi: Pedone investito da un’auto, muore poco dopo. Inutili i tentativi di soccorso: la vittima aveva 39 anni; Pedone travolto da una bici: 41enne in rianimazione al Maggiore di Parma; Messina, una moto travolge un pedone: morto 49enne; Investito da un ciclista a Cognento di Campagnola: pedone in Rianimazione.

pedone investito da unaPedone investito da un motociclo trasportato alle ScotteIntorno alle 6.40 sulla strada provinciale 9 nel comune di Castelfranco Piandiscò, è stato investito un pedone da parte di un motociclo. Il pedone, un uomo di cui al momento non si conoscono le genera ... corrierediarezzo.it

pedone investito da unaTravolto da una moto all’alba, pedone in fin di vita: è senza documentiGrave incidente nelle prime ore di questa mattina lungo la strada provinciale 9, nel territorio comunale di Castelfranco Piandiscò, dove un pedone è stato investito da una motocicletta. L’allarme al 1 ... versiliatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web