Pavia lancia l’allarme | il Ticino è sotto stress La qualità delle acque deve essere migliorata
Il livello di inquinanti chimici nel fiume Ticino supera i limiti consentiti, secondo le analisi recenti. Le acque presentano concentrazioni di sostanze tossiche che richiedono interventi immediati. Le autorità locali segnalano che la qualità delle acque necessita di miglioramenti urgenti. La gestione del territorio si conferma inadeguata a fronte delle criticità ambientali, evidenziando una situazione di stress per l’ecosistema fluviale.
Pavia, 14 luglio 2026 – Non sta benissimo il Ticino: l’ecosistema è sotto stress, compromesso da inquinanti chimici persistenti e una gestione territoriale ancora troppo distante dalle sfide imposte dalla crisi climatica. La denuncia pubblica è stata fatta durante un “biotalk“, una conferenza sulla biodiversità e la sicurezza fluviale con esperti dell’ Università di Pavia e del progetto europeo Guardias che mira ad aumentare la consapevolezza dei cittadini degli impatti delle specie aliene sulla biodiversità autoctona, della protezione civile e del Comune di Pavia. L’evento simbolico. L’evento si è svolto domenica in occasione del “Big Jump 2026“ a Pavia, a cui ha partecipato anche Legambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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