Pavia, 14 luglio 2026 – Non sta benissimo il Ticino: l’ecosistema è sotto stress, compromesso da inquinanti chimici persistenti e una gestione territoriale ancora troppo distante dalle sfide imposte dalla crisi climatica. La denuncia pubblica è stata fatta durante un “biotalk“, una conferenza sulla biodiversità e la sicurezza fluviale con esperti dell’ Università di Pavia e del progetto europeo Guardias che mira ad aumentare la consapevolezza dei cittadini degli impatti delle specie aliene sulla biodiversità autoctona, della protezione civile e del Comune di Pavia. L’evento simbolico. L’evento si è svolto domenica in occasione del “Big Jump 2026“ a Pavia, a cui ha partecipato anche Legambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia lancia l’allarme: il Ticino è sotto stress. “La qualità delle acque deve essere migliorata”

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