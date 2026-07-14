Oggi si è tenuto un incontro tra il rappresentante della Regione, il sindaco e alcuni membri della giunta comunale di Avellino, oltre al presidente del consiglio comunale. L’obiettivo era discutere di un patto tra il Comune e la Regione. La riunione si è svolta con la partecipazione di esponenti del Pd e della lista del sindaco. Non sono stati diffusi dettagli sulle decisioni prese o sui temi trattati durante l’incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi incontro al Comune di Avellino con il sindaco Nello Pizza e la componente della giunta municipale che fa capo al Pd e alla lista del sindaco e con il presidente del consiglio comunale. Quello tenuto dal consigliere regioanale e capogruppo dem in Regione Campania, Maurizio Petracca: “Per troppo tempo Avellino è rimasta senza un’interlocuzione stabile con la Regione Campania. Oggi ci sono le condizioni per inaugurare una nuova stagione di collaborazione istituzionale. Perché è così che funziona una filiera istituzionale virtuosa- ha commentato. L’obiettivo è costruire un dossier sulle principali priorità della città e portarlo all’attenzione del presidente della Regione, Roberto Fico, e dei singoli assessori competenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Patto Comune- Regione, Petracca incontra la giunta e rilancia

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