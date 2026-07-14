passione denim shorts

Un uomo è stato arrestato a seguito di un tentato furto in un negozio di abbigliamento. Secondo la polizia, è entrato nel negozio e ha cercato di rubare alcuni capi di denim shorts. È stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’uscita. Sul posto sono state trovate alcune merce, e le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti dell’intervento. L’uomo è stato condotto in commissariato per le verifiche del caso.

M issione eleganza. Il guardaroba della stagione calda è costellato di capi che, se indossati nel modo sbagliato, rischiano immediatamente di risultare sciatti, pacchiani e poco raffinati. Per sfoggiarli in chiave chic, dunque, occorre trovare il giusto equilibrio tra praticità e femminilità, tra animo casual e spirito sofisticato. Come nel caso dei pantaloncini di jeans da donna. Shorts e scarpe: cinque abbinamenti perfetti X Gli intramontabili shorts in denim, non a caso, rappresentano spesso una difficile sfida stilistica, in particolare per fashioniste over 30 desiderose di indossarli non solo in vacanza. Grazie ad abbinamenti giusti e a silhouette donanti, in ogni caso, i pantaloncini di jeans donna si riveleranno inaspettatamente femminili e chic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Passion Mode: Du Rêve aux Jeans Faits Main

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