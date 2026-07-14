Nessuna decisione è stata presa sulla gestione del trasporto pubblico tra Trotta e Air Campania. L'incontro in Regione, al Centro Direzionale di Napoli, si è concluso senza accordi. La questione riguarda il subentro di Air Campania a Trotta Bus, ma le criticità persistono. Nessuna comunicazione ufficiale ha modificato la situazione attuale. Le parti coinvolte rimangono in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un nulla di fatto per il subentro di Air Campania a Trotta Bus per la gestione del trasporto pubblico in città. È di fatto questa la conclusione dell’ultimo vertice in ordine di tempo che si è tenuto in Regione, presso il Centro Direzionale di Napoli, tra istituzioni interessate e sindacati. Le ipotesi di intesa in atto avrebbero finito con la compressione di diritti dei lavoratori in materia retributiva. In discussione ci sono alcuni parametri, tagli livelli occupazionali ancora in fase di accordo. Non vi sarebbero garanzie per alcuni operatori oggi in organico a Trotta, per i quali non c’è la possibilità di una ricollocazione immediata in Air. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Passaggio Trotta-Air, ancora un nulla di fatto: permangono le criticità

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