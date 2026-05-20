Passaggio di consegna Trotta-Air Campania | i conti non tornano per la mancata riscossione su strisce blu
A Benevento, il passaggio di consegna della gestione delle strisce blu tra Trotta-Air e la società locale Trotta Bus ha sollevato alcune questioni riguardo ai conti. Mentre l’azienda ha confermato di aver recuperato il servizio pubblico degli autobus, rimangono ancora irrisolte diverse criticità legate alla mancata riscossione delle tariffe e alle prospettive future, comprese le possibili ripercussioni sui posti di lavoro. La vicenda si inserisce in un quadro di incertezze che coinvolge i rapporti tra le due compagnie e la gestione del servizio.
Tempo di lettura: 2 minuti “Va bene per gli autobus che Trotta Bus ha recuperato per il servizio pubblico a Benevento, ma tutti i problemi, le criticità e le incertezze sul futuro e sui posti di lavoro restano ancora tutti sul tavolo”. È forte la preoccupazione tra i dipendenti della Trotta Bus, mentre continua a restare avvolto nell’incertezza il futuro del trasporto pubblico cittadino. Da mesi ormai si rincorrono indiscrezioni, proroghe e ipotesi sul possibile passaggio del servizio ad Air Campania, ma a oggi nessun accordo ufficiale sarebbe stato ancora definito. Una vicenda che va avanti almeno da gennaio e che, tra colpi di scena, contestazioni disciplinari, denunce sulle condizioni dei mezzi e tensioni sindacali, continua ad alimentare il malcontento dei lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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