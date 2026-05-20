Passaggio di consegna Trotta-Air Campania | i conti non tornano per la mancata riscossione su strisce blu

A Benevento, il passaggio di consegna della gestione delle strisce blu tra Trotta-Air e la società locale Trotta Bus ha sollevato alcune questioni riguardo ai conti. Mentre l’azienda ha confermato di aver recuperato il servizio pubblico degli autobus, rimangono ancora irrisolte diverse criticità legate alla mancata riscossione delle tariffe e alle prospettive future, comprese le possibili ripercussioni sui posti di lavoro. La vicenda si inserisce in un quadro di incertezze che coinvolge i rapporti tra le due compagnie e la gestione del servizio.

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