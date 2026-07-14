Con l’arrivo dell’estate, si ripresenta la presenza di parcheggiatori abusivi vicino alle spiagge. Questi individui si avvicinano ai clienti di stabilimenti, discoteche o aree di sosta affollate, offrendo servizi come il parcheggio o la vigilanza del veicolo in cambio di denaro. La presenza di queste persone è regolarmente segnalata, ma non sono autorizzate a esercitare queste attività. La maggior parte delle persone si trova di fronte alla domanda se sia necessario pagare per evitare problemi.

Arriva l'estate e con lei torna puntuale la scena: qualcuno si fa avanti agitando le braccia davanti a uno stabilimento balneare, a una discoteca o a un parcheggio affollato nei pressi di una spiaggia, promettendo un posto auto sicuro o la sorveglianza del veicolo in cambio di qualche moneta. Capita al mare, ma anche in montagna e, logicamente, anche in città nel resto dell'anno. La domanda che si pongono in molti, però, resta sempre la stessa: si è davvero obbligati a pagare? La risposta è dipende. La normativa, infatti, è molto chiara sulla figura del parcheggiatore abusivo ma, allo stesso tempo, è contenuta in un articolo del Codice della Strada che si applica solo in casi specifici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parcheggiatori abusivi al mare: bisogna pagarli per forza?

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Basta parcheggiatori abusivi: il piano shock di De Luca per Salerno

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