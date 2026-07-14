Paradosso Google Italia più ricavi ma tagli al personale

Google Italia ha registrato nel 2025 ricavi per 992,8 milioni di euro, con un aumento del 37% rispetto all'anno precedente. Nel 2024 i ricavi erano cresciuti del 7,7% rispetto al 2023. Nonostante questa crescita, l’azienda ha annunciato tagli al personale.

Google Italy nel 2025 ha raggiunto ricavi per 992,8 milioni di euro, in crescita di quasi il 37 per cento sul 2024, che a sua volta era salito del 7,7 per cento sul 2023. E uno penserebbe che, con questo andamento degli incassi, pure il personale decolli. Invece il più grande motore di ricerca al mondo sta tagliando la forza lavoro in Italia: 34 persone a casa nel giro degli ultimi tre anni. La sede di Google Italia a Milano, accanto al Bosco verticale. I dipendenti di Google Italy a fine 2025 erano infatti 250, di cui 44 dirigenti (46 nel 2024), 125 quadri (161) e 81 impiegati (57). Con un processo di riduzioni progressive che ha visto gli organici passare dai 284 del 2022 ai 281 del 2023, fino ai 264 del 2024 e, appunto, ai 250 del 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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