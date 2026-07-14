Paola Ferrari scatenata contro Diletta Leotta | Non posso tacere la libertà è un' altra cosa

Paola Ferrari ha commentato duramente Diletta Leotta, affermando che la libertà non si riduce agli insulti e agli attacchi. Ha sottolineato l’importanza di rispettare il proprio corpo e ha criticato le persone ignoranti che si sono scagliate contro di lei. Ferrari ha anche detto di prendersi cura molto di sé stessa e di non tollerare comportamenti offensivi, ribadendo che la libertà personale va difesa da commenti e attacchi ingiustificati.

"Purtroppo ci sono persone ignoranti che insultano. Penso che ognuno di noi debba rispettare il proprio corpo. Mi curo molto, ci tengo al mio aspetto. Sono molto felice di come sono rispetto a chi pensa che una donna, dopo i 60 anni, sia da buttare": Paola Ferrari, giornalista sportiva della Rai, lo ha detto in un'intervista al settimanale Chi, rispondendo alle critiche sul suo aspetto fisico. Parole, le sue, che subito hanno fatto scattare la domanda sulle critiche che lei in passato aveva rivolto a Diletta Leotta. "Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio - ha puntualizzato lei senza... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Diletta Leotta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo scontro tra Paola Ferrari e Diletta Leotta: cosa è successo davvero!Paola Ferrari ha rilasciato dichiarazioni che hanno riacceso il dibattito sul ruolo delle donne nel calcio televisivo.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Un modello femminile che punta solo sulla fisicità”Paola Ferrari critica Diletta Leotta, accusandola di promuovere un modello femminile incentrato sulla fisicità piuttosto che sulla competenza.

Argomenti più discussi: Sono molto felice di come sono: Paola Ferrari a 65 anni confessa che si piace parecchio e spiega perché critica altre donne; Paola Ferrari gela Tardelli in Rai: Ti prendi la responsabilità, scoppia il caos.

Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta: Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempioPaola Ferrari punzecchia nuovamente Diletta Leotta. La giornalista della Rai, che in passato ha criticato più volte la collega di Dazn, pur non nominandola direttamente ha di nuovo lanciato una frecci ... tpi.it

Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta? La frecciata senza nominarla, i precedenti tra le due giornalistePaola Ferrari ha risposto a una domanda su Diletta Leotta e l'uso che fa della bellezza dicendo che si pone in modo critico verso un tipo di donna ... virgilio.it