Paola Ferrari critica Diletta Leotta, accusandola di promuovere un modello femminile incentrato sulla fisicità piuttosto che sulla competenza. La conduttrice Rai ha ribadito le sue riserve, riaccendendo la discussione sul ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo. La polemica tra le due figure pubbliche si riporta all’attenzione dopo le dichiarazioni di Ferrari, che ha sottolineato come il focus sull’aspetto fisico possa influenzare negativamente la percezione delle professionalità femminili.

Milano, 13 luglio 2026 - Tra Paola Ferrari e Diletta Leotta si riaccende la polemica. La conduttrice Rai torna a esprimere le proprie riserve su un modello femminile che, a suo avviso, mette al centro l'aspetto fisico più che la competenza. La nota giornalista, impegnata nella conduzione del programma Rai dedicato ai Mondiali, torna sull'argomento nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale "Chi", ribadendo una posizione già espressa in passato. “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio”, ha spiegato. “Noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Un modello femminile che punta solo sulla fisicità”

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