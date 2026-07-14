Paola Ferrari attacca di nuovo Diletta Leotta | Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta sull’attrazione fisica

Una giornalista sportiva ha nuovamente criticato una collega, affermando che non si può restare in silenzio di fronte a un esempio femminile che punta sull’attrazione fisica. Durante un’intervista, ha discusso del ruolo delle donne nel giornalismo calcistico, sostenendo che spesso si crea un’immagine basata sull’aspetto estetico piuttosto che sulla competenza. La critica si rivolge alla scelta di alcune professioniste di puntare sull’aspetto fisico.

Paola Ferrari attacca, ancora una volta, Diletta Leotta. La storica giornalista sportiva della Rai, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato del ruolo delle donne nel giornalismo calcistico, criticando quello che considera un modello costruito sull’immagine. «Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna nel mondo del calcio perché noi, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi e non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse», ha dichiarato Ferrari. 🔗 Leggi su Open.online

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