Paola Ferrari ha commentato le immagini di Diletta Leotta, criticando l'attenzione esclusiva sull’aspetto fisico. La conduttrice ha detto di prendersi cura del proprio corpo e di essere soddisfatta del proprio aspetto, anche dopo i sessant’anni. La sua intervista è stata pubblicata su un settimanale, mentre si occupa dei Mondiali 2026 in onda su Rai1.

“Penso che ognuno di noi debba rispettare il proprio corpo. Mi curo molto, ci tengo al mio aspetto. Sono molto felice di come sono rispetto a chi pensa che una donna, dopo i 60 anni, sia da buttare”, dichiara Paola Ferrari, impegnata quest’estate su Rai1 come volto dei Mondiali 2026, al settimanale Chi. “Sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché, fra uno o due anni, vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”, racconta al giornale diretto da Massimo Borgnis. La giornalista viene presa di mira sui social, vittima di body shaming (“Purtroppo ci sono persone ignoranti che insultano”), ma non... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Diletta Leotta.

© Ilfattoquotidiano.it - “Diletta Leotta? Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta esclusivamente sull’attrazione fisica”: Paola Ferrari ‘pizzica’ la conduttrice Dazn

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paola Ferrari: Non possiamo stare zitte

Notizie e thread social correlati

Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: “Esempio femminile che punta solo sull’attrazione fisica”Una giornalista Rai ha criticato Diletta Leotta, accusandola di puntare esclusivamente sull’attrazione fisica.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Un modello femminile che punta solo sulla fisicità”Paola Ferrari critica Diletta Leotta, accusandola di promuovere un modello femminile incentrato sulla fisicità piuttosto che sulla competenza.

Temi più discussi: Paola Ferrari attacca di nuovo Diletta Leotta: Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta sull'attrazione fisica; Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta sull’attrazione fisica suscitata negli uomini. Paola Ferrari punge (ancora) Diletta Leotta; Paola Ferrari punge ancora Diletta Leotta: Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta sull’attrazione fisica; Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: Esempio femminile che punta solo sull’attrazione fisica.

Mi duole dover dire all’amica Paola #Ferrari, che conosco da trent’anni, che la sua è una polemica sterile: Diletta #Leotta è indubbiamente attraente ma è anche molto brava. B&B x.com

Paola Ferrari non cita Diletta Leotta ma si riferisce a uno stereotipo di genere: Non possiamo rimanere zitteLa giornalista e conduttrice Paola Ferrari nell'intervista a Chi ha dato la sua visione sulla figura femminile e sull'uso del corpo, senza citare Diletta Leotta ... sport.virgilio.it

Paola Ferrari punge Diletta Leotta: Non possiamo stare zitte, cosa ha dettoIn un'intervista sul settimanale Chi, Paola Ferrari torna a pungere Diletta Leotta e parla del ruolo delle donne nel calcio. donnaglamour.it