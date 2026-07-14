Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta | Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempio
Paola Ferrari ha criticato nuovamente Diletta Leotta, affermando che chi si concentra sull'attrazione fisica non può essere considerato un esempio. La giornalista della Rai ha già espresso commenti simili in passato senza entrare nei dettagli. La polemica riguarda il modo in cui le due professioniste si presentano pubblicamente e il ruolo che assumono nel mondo dello spettacolo e dello sport. Ferrari ha ribadito il suo punto di vista senza ulteriori precisazioni.
Paola Ferrari punzecchia nuovamente Diletta Leotta. La giornalista della Rai, che in passato ha criticato più volte la collega di Dazn, pur non nominandola direttamente ha di nuovo lanciato una frecciatina nei confronti della conduttrice dichiarando in un’intervista a Chi: “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio, perché noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse”. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Paola Ferrari: Ultimo Mondiale Rai, frecciate a Leotta e Grasso.
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