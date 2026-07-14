Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta | Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempio

Da tpi.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Paola Ferrari ha criticato nuovamente Diletta Leotta, affermando che chi si concentra sull'attrazione fisica non può essere considerato un esempio. La giornalista della Rai ha già espresso commenti simili in passato senza entrare nei dettagli. La polemica riguarda il modo in cui le due professioniste si presentano pubblicamente e il ruolo che assumono nel mondo dello spettacolo e dello sport. Ferrari ha ribadito il suo punto di vista senza ulteriori precisazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paola Ferrari punzecchia nuovamente Diletta Leotta. La giornalista della Rai, che in passato ha criticato più volte la collega di Dazn, pur non nominandola direttamente ha di nuovo lanciato una frecciatina nei confronti della conduttrice dichiarando in un’intervista a Chi: “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio, perché noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza o punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Diletta Leotta.

paola ferrari ancora contro diletta leotta chi punta sull8217attrazione fisica non pu242 essere un esempio
© Tpi.it - Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta: “Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempio”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Paola Ferrari: Ultimo Mondiale Rai, frecciate a Leotta e Grasso.

Video Paola Ferrari: Ultimo Mondiale Rai, frecciate a Leotta e Grasso.

Notizie e thread social correlati

Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: “Esempio femminile che punta solo sull’attrazione fisica”Una giornalista Rai ha criticato Diletta Leotta, accusandola di puntare esclusivamente sull’attrazione fisica.

“Diletta Leotta? Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta esclusivamente sull’attrazione fisica”: Paola Ferrari ‘pizzica’ la conduttrice DaznPaola Ferrari ha commentato le immagini di Diletta Leotta, criticando l'attenzione esclusiva sull’aspetto fisico.

Temi più discussi: Paola Ferrari, le parole sulle donne che parlano di sport in tv, l'ex Alberto di Monaco e la Rai; Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta? La frecciata senza nominarla, i precedenti tra le due giornaliste; Paola Ferrari ‘vede’ l’addio alla Rai: Ultimo Mondiale, poi vado via. Poi si paragona a Selvaggia Lucarelli (e sogna Chi l'ha visto); Paola Ferrari attacca di nuovo Diletta Leotta: Non possiamo stare zitte di fronte a un esempio femminile che punta sull'attrazione fisica.

paola ferrari paola ferrari ancora controPaola Ferrari ancora contro Diletta Leotta: Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempioPaola Ferrari punzecchia nuovamente Diletta Leotta. La giornalista della Rai, che in passato ha criticato più volte la collega di Dazn, pur non nominandola direttamente ha di nuovo lanciato una frecci ... tpi.it

paola ferrari paola ferrari ancora controPaola Ferrari ancora contro Diletta Leotta? La frecciata senza nominarla, i precedenti tra le due giornalistePaola Ferrari ha risposto a una domanda su Diletta Leotta e l'uso che fa della bellezza dicendo che si pone in modo critico verso un tipo di donna ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web