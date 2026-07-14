Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta | Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempio

Notizia in breve

Paola Ferrari ha criticato nuovamente Diletta Leotta, affermando che chi si concentra sull'attrazione fisica non può essere considerato un esempio. La giornalista della Rai ha già espresso commenti simili in passato senza entrare nei dettagli. La polemica riguarda il modo in cui le due professioniste si presentano pubblicamente e il ruolo che assumono nel mondo dello spettacolo e dello sport. Ferrari ha ribadito il suo punto di vista senza ulteriori precisazioni.