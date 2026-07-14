BIENTINA – Storico passaggio di proprietà nel settore alimentare italiano. La Pan di Vico Srl, azienda di Bientina specializzata nella produzione di pangrattato e coating per l’industria alimentare, è stata acquisita al 100 per cento dal gruppo francese Solina, multinazionale leader nella produzione di ingredienti, miscele e aromi destinati al comparto food. Il valore economico dell’operazione non è stato reso noto. Fondata e sviluppata dalla famiglia Degl’Innocenti, oggi alla terza generazione, Pan di Vico rappresenta una delle tre principali aziende italiane del settore. L’impresa dispone di cinque linee produttive, opera sia nel mercato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pan di Vico passa ai francesi: Solina acquisisce il 100% dello storico produttore toscano di pangrattato

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Temi più discussi: La francese Solina si mangia la pisana Pan di Vico; Bientina, venduta l’azienda Pan di Vico: entra un gruppo internazionale; Pisa, il pangrattato Pan di Vico passa alla multinazionale Solina; Solina accelera in Italia . Acquisisce Pan di Vico.

La francese Solina si mangia la pisana Pan di VicoPassa di mano una delle tre aziende italiane che producono pangrattato, ingrediente fondamentale nella pasta ripiena e nelle panature. La Pan di Vico srl, sede a Bientina (Pisa), terza ... msn.com

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