Pan di Vico passa ai francesi | Solina acquisisce il 100% dello storico produttore toscano di pangrattato
Solina ha acquisito il 100% di Pan di Vico Srl, azienda toscana di Bientina nota per la produzione di pangrattato. La vendita rappresenta il trasferimento completo delle quote societarie, senza dettagli sui termini economici. La società italiana, attiva nel settore alimentare da anni, passa così sotto il controllo di un gruppo francese. La transazione riguarda esclusivamente la proprietà dell'azienda, senza comunicazioni su eventuali modifiche operative o di personale.
BIENTINA – Storico passaggio di proprietà nel settore alimentare italiano. La Pan di Vico Srl, azienda di Bientina specializzata nella produzione di pangrattato e coating per l’industria alimentare, è stata acquisita al 100 per cento dal gruppo francese Solina, multinazionale leader nella produzione di ingredienti, miscele e aromi destinati al comparto food. Il valore economico dell’operazione non è stato reso noto. Fondata e sviluppata dalla famiglia Degl’Innocenti, oggi alla terza generazione, Pan di Vico rappresenta una delle tre principali aziende italiane del settore. L’impresa dispone di cinque linee produttive, opera sia nel mercato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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