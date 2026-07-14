Pamela Prati | la rinascita pop nel brano Sola con me

Da bollicinevip.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pamela Prati torna sulla scena musicale con il brano “Sola con me”. La showgirl, nota per la sua carriera in televisione, si apre a un nuovo capitolo artistico, mostrando un lato più intimo e personale attraverso questa canzone. La pubblicazione segna una rinascita nel suo percorso, portandola a sperimentare un genere diverso rispetto alle sue attività precedenti. La cantante ha condiviso di aver lavorato con entusiasmo su questo progetto, che rappresenta una svolta nella sua vita professionale.

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. La celebre showgirl Pamela Prati rivela una parte intima di sé attraverso un nuovo e sorprendente capitolo della sua carriera artistica. Pamela Prati torna protagonista nella scena musicale con “ SOLA CON ME ”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per VocalSound Music, accompagnato dal videoclip ufficiale. Un racconto di rinascita personale. Il brano colpisce per la sua intensità emotiva e per una narrazione intima e attuale: al centro emerge il percorso di liberazione da una relazione tossica e la riscoperta di sé. “ SOLA CON ME ” si presenta come una traccia pop contemporanea, capace di fondere eleganza interpretativa e profondità narrativa, affrontando temi universali come rinascita, libertà e consapevolezza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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