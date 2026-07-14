Pamela Prati | la rinascita pop nel brano Sola con me

. La celebre showgirl Pamela Prati rivela una parte intima di sé attraverso un nuovo e sorprendente capitolo della sua carriera artistica. Pamela Prati torna protagonista nella scena musicale con “ SOLA CON ME ”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per VocalSound Music, accompagnato dal videoclip ufficiale. Un racconto di rinascita personale. Il brano colpisce per la sua intensità emotiva e per una narrazione intima e attuale: al centro emerge il percorso di liberazione da una relazione tossica e la riscoperta di sé. “ SOLA CON ME ” si presenta come una traccia pop contemporanea, capace di fondere eleganza interpretativa e profondità narrativa, affrontando temi universali come rinascita, libertà e consapevolezza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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“Sola con me”, Pamela Prati torna con un nuovo capitolo di vita raccontato in musicaIl 24 giugno è uscito in radio e online il nuovo singolo di Pamela Prati, intitolato “Sola con me”.

Temi più discussi: Pamela Prati, fuori il nuovo singolo e videoclip Sola con me; Per 20 anni abbiamo guardato Jennifer Aniston nel modo sbagliato: poi la svolta con il suo ruolo migliore; Sola con me il nuovo singolo di Pamela Prati.

Pamela Prati torna con Sola con Me: fuori il nuovo singolo e il videoclip ufficialePamela Prati pubblica il nuovo singolo Sola con Me, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, segna una nuova tappa del ... spettegolando.it

PAMELA PRATI il nuovo singolo e videoclip SOLA CON MEÈ disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica SOLA CON ME (VocalSound Music), il nuovo singolo di Pamela Prati, accompagnato dall’uscita del videoclip ufficiale. politicamentecorretto.com