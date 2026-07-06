È uscito il nuovo singolo di Pamela Prati, intitolato “Sola con me”. È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Contestualmente, è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale del brano.

MILANO – È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Sola con me” (VocalSound Music), il nuovo singolo di Pamela Prati, accompagnato dall’uscita del videoclip ufficiale. Intenso, autentico e profondamente emozionante, “SOLA CON ME” racconta il coraggio di interrompere una relazione tossica per riscoprire il proprio valore e ritrovare sé stessi. Un brano pop contemporaneo, impreziosito da un’interpretazione elegante e intensa, che affronta temi universali come la rinascita, la libertà e la consapevolezza personale. Scritto da Pamela Prati e Walter Russo, il brano è un viaggio emotivo attraverso le fragilità e la forza di chi sceglie di non restare prigioniero di un amore che fa soffrire. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Sola con me”, il nuovo singolo di Pamela Prati

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