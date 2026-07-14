PALINSESTI WARNER BROS 2026 2027 | LA RICCA OFFERTA DI NOVE E REAL TIME

Warner Bros. ha annunciato il palinsesto per il 20262027, con una proposta ricca di contenuti su Nove e Real Time. La programmazione si orienta verso un consolidamento, senza grandi novità. La lista di programmi in arrivo include serie, show e produzioni già note, senza lanci di grandi eventi. La scelta sembra puntare a mantenere una continuità rispetto alle stagioni precedenti, con poche variazioni rispetto all’offerta attuale.

Anche Warner Bros. si prepara per la nuova stagione televisiva. Si va verso una sorta di consolidamento, riferisce ItaliaOggi, senza grossi guizzi. Vediamo in dettaglio cosa ci sarà sul Nove. Amadeus, come è noto, è fuori dai giochi e al posto di The Cage: Prendi e Scappa troveremo, dal 7 settembre, Cash or Trash: Chi Offre di Più?. Il programma delle aste lo troveremo anche in prima serata. Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa (da ottobre) raddoppierà in prima serata e sarà collocato nella giornata storica della domenica e da quest’anno anche al mercoledì. Arriva sul Nove Geopop Racconta con Andrea Moccia famoso geologo di youtube. Gabriele Corsi condurrà invece Buy it Now: Mai Più Senza un nuovo show in prima serata. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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PALINSESTI WARNER BROS 2026/2027: LOFFERTA DI NOVE E REAL TIME PER LA PROSSIMA STAGIONE

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PALINSESTI WARNER BROS 2026/2027: L’OFFERTA DI NOVE E REAL TIME PER LA PROSSIMA STAGIONEWarner Bros ha annunciato il palinsesto per le stagioni 2026/2027, con una proposta composta da programmi su Nove e Real Time.

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