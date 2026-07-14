A Palermo prosegue una campagna anonima di sensibilizzazione contro la mafia nello Zen, caratterizzata da nuove cartoline distribuite nel quartiere. L'iniziativa, ancora senza autori noti, mira a coinvolgere i giovani e a trasmettere un messaggio di contrasto alla criminalità organizzata. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di distribuzione o sui contenuti specifici delle cartoline. La campagna continua a suscitare attenzione senza che siano stati resi pubblici ulteriori elementi identificativi degli autori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prosegue la campagna anonima, ma resta ignota l’identità degli autori. Continua a Palermo la campagna anonima di sensibilizzazione contro la mafia, un’iniziativa che, nonostante abbia già attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, resta ancora avvolta nel mistero. Anche questa volta nessuno ha rivendicato la paternità delle affissioni e non è noto chi abbia promosso l’azione. Dopo i messaggi comparsi nei quartieri Uditore, San Lorenzo, Tommaso Natale e Acquasanta, nella notte sono state affisse nuove cartoline nel quartiere Zen, mantenendo lo stesso stile grafico ma con un messaggio differente. Un appello ai giovani contro il reclutamento mafioso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Palermo, nuove cartoline anonime contro la mafia allo Zen: messaggio ai giovani del quartiere

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