Pagazzano nuova logistica in arrivo | avviato l’iter per il nuovo insediamento a nord-ovest del paese

A Pagazzano è stato avviato l’iter per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico nella zona nord-ovest del paese. La giunta comunale ha approvato la trasformazione dell’area produttiva identificata come Atp1, situata vicino agli insediamenti industriali già presenti. Il processo amministrativo è ora in corso per definire i passaggi necessari alla realizzazione del progetto.

Pagazzano. Ha preso il via il percorso per la realizzazione di un nuovo insediamento con funzione logistica nella zona nord ovest del paese. La giunta comunale, guidata dal sindaco Raffaele Moriggi, ha infatti avviato l’iter per la trasformazione dell’area produttiva individuata come Atp1, a ridosso degli insediamenti industriali già esistenti. Con apposita delibera, dunque, è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Vas (Valutazione ambientale strategica) relativo al piano denominato “Ambito di trasformazione produttiva Atp1 da adottare in variante al Pgt vigente”. Il progetto è stato presentato dalla società CrossLog Srl, con sede a Milano, che ha depositato in Comune la proposta di Piano attuativo tra il 30 giugno e l’1 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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