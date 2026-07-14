Se Kolo Muani non dovesse arrivare, la Juventus considera Oyarzabal e Balogun come possibili alternative per il reparto offensivo. La società sta valutando diverse opzioni, ampliando la lista di potenziali acquisti. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi o trattative avanzate. La squadra continua a monitorare le disponibilità sul mercato per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Oyarzabal e Balogun piacciono alla Juventus se non dovesse arrivare Kolo Muani. Gli ultimi sviluppi di calciomercato. La dirigenza della Juventus continua a muoversi con grande attenzione per rimodellare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. I fitti contatti di calciomercato si concentrano sulla ricerca di una punta di spessore internazionale capace di garantire gol e nuove soluzioni tattiche. La prima scelta del club resta Randal Kolo Muani, ma l’operazione con il Paris Saint-Germain ha subito un momentaneo rallentamento a causa delle elevate richieste economiche avanzate dal club parigino. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Lo stallo per Kolo Muani: la strategia d’attesa dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Oyarzabal e Balogun nella lista della Juventus in caso di mancato arrivo di Kolo Muani. Si allarga la lista di Carnevali, ultimissime

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La @juventusfc valuta anche Oyarzabal e Balogun se il @PSG_inside non abbasserà le richieste per Kolo Muani x.com

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