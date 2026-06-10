Juventus allarga il casting per l’attacco non solo Kolo Muani e Sorloth | in lista anche Gabriel Jesus e Nicolas Jackson

La Juventus sta valutando anche Gabriel Jesus e Nicolas Jackson, oltre a Kolo Muani e Sorloth, per rinforzare l’attacco. La società ha inserito i due attaccanti della Premier League nella lista dei possibili acquisti. Nessuna ufficialità, ma i nomi vengono monitorati come alternative. La società lavora per trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti tempi o cifre.

di Luca Fiore La Juventus allarga la propria lista nel reparto offensivo, infatti, non solo Kolo Muani e Sorloth, ma spuntano due attaccanti dalla Premier League. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con una chiara priorità: rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima annata. L’obiettivo primario per completare l’attacco rimane Randal Kolo Muani, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Secondo il Corriere dello Sport, il piano prevede l’innesto di due nuovi profili per garantire imprevedibilità sul campo. Con Alexander Sorloth la dirigenza ha trovato l’accordo e speravano di chiudere rapidamente, ma l’operazione si è complicata visto che Nico Gonzalez ha chiesto tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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