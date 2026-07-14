La Juventus sta valutando l'acquisto di Mikel Oyarzabal. Il giocatore porterebbe alla squadra capacità di adattarsi a diversi ruoli, controllo della palla e conclusioni dalla distanza. La società segue attentamente le sue prestazioni, anche se non ci sono ancora ufficializzazioni. Luciano Spalletti potrebbe inserirlo in diverse posizioni del campo, ma non sono stati resi noti dettagli sul modulo o sui tempi dell'eventuale operazione.

di Luca Fioretti Oyarzabal porterebbe duttilità, conduzione palla e tiri dalla distanza alla corte di Luciano Spalletti. Perchè la Juventus lo segue. Il potenziale approdo di Mikel Oyarzabal alla Juventus stuzzica la fantasia dei tifosi e accende il dibattito tattico. Il duttile attaccante spagnolo, primissima alternativa a Kolo Muani, si presenterebbe a Torino con un biglietto da visita impeccabile: un giocatore offensivo universale, non vincolato a nessuna debolezza particolare e capace di adattarsi a molteplici vesti. Nonostante l’indole da fantasista, nel corso degli anni ha affinato il proprio istinto del gol tanto da essere impiegato molto spesso da prima punta, sia nel club che in nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Oyarzabal alla Juventus? Come giocherebbe con Spalletti e perchè i bianconeri lo seguono

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