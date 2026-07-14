Otto nuovi agenti arriveranno nel mese di agosto alla Questura di Lodi, ma per chi ogni giorno vive la realtà degli uffici e dei servizi sul territorio, il problema resta tutt’altro che risolto. Il numero dei rinforzi, secondo gli agenti stessi, non basta a garantire qualità del lavoro e sicurezza. Il Siulp, il principale sindacato della Polizia di Stato in provincia di Lodi, accoglie con favore le nuove assegnazioni che riguardano il territorio, ma invita a non confondere un ricambio necessario, con un vero rafforzamento degli organici. Dei nuovi operatori, tre saranno destinati all’Ufficio Immigrazione, uno dei settori maggiormente sotto pressione a causa del costante aumento delle pratiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Otto nuovi poliziotti: "Ma l’organico a Lodi non sarà rafforzato"

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