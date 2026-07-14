Oroscopo di oggi 14 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Il Sole, la Luna e Mercurio si trovano nella quarta casa, influenzando le relazioni familiari e le esigenze personali. Questa configurazione invita a riflettere sulle proprie necessità interiori e sui rapporti con i familiari, indipendentemente dallo status sentimentale o professionale. La posizione planetaria suggerisce un momento di attenzione verso il nucleo familiare e le dinamiche domestiche. Non sono previste altre influenze significative per questa giornata.

A cura di Barbanera Aggiornato il 14 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Liberi o accasati, il Sole, la Luna e Mercurio in IV Casa ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’occasione per scendere dalla giostra e fermarci a ascoltarci. Toro. 214 – 205 Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente e decisa favorita dalla Luna. Gemelli. 215 – 216 In amore un segno convincente, da parte di un compagno finora poco attento ai nostri bisogni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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