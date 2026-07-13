Oroscopo di domani 14 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Il 14 luglio 2026, secondo le previsioni di Barbanera, l’Ariete si trova con il Sole, la Luna e Mercurio nella quarta casa, portando attenzione alle esigenze familiari e alle aspettative legate alla famiglia. La posizione dei pianeti suggerisce un momento di riflessione sulle necessità personali in relazione al contesto domestico. La previsione si rivolge a persone di ogni stato civile, indicando un focus su questioni familiari e sulle proprie aspettative.

A cura di Barbanera Aggiornato il 13 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Liberi o accasati, il Sole, la Luna e Mercurio in IV Casa ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’occasione per scendere dalla giostra e fermarci a ascoltarci. Toro. 214 – 205 Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente e decisa favorita dalla Luna. Gemelli. 215 – 216 In amore un segno convincente, da parte di un compagno finora poco attento ai nostri bisogni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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