Orientoccidente il concerto all’Alba nella Vigna

Il 18 luglio alle 6 del mattino si svolgerà la dodicesima edizione del concerto all’Alba nella Vigna, nella Cappella Polverini a Traiana, nel comune di Terranuova Bracciolini. L’evento combina musica, riflessioni e natura nel cuore del Valdarno. La manifestazione si tiene nella Vigna Traiana e rappresenta un appuntamento annuale che si svolge all’alba. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi culturali della zona.

Arezzo, 14 luglio 2026 – Sabato 18 luglio a Terranuova Bracciolini nella Vigna TraianaCappella Polverini alle ore 6, va in scena la dodicesima edizione del concerto all’Alba nella Vigna, sabato 18 luglio alle ore 6 a Traiana (Terranuova Bracciolini): musica, riflessioni e natura nel cuore del Valdarno per un’esperienza unica mentre sorge il sole. È uno degli appuntamenti estivi più suggestivi del Valdarno: il “Concerto all’Alba nella Vigna”, organizzato da Dritto e Rovescio - nell’ambito de l Festival Orientoccidente - presso la località Traiana a Terranuova Bracciolini. Giunta alla sua dodicesima edizione, l’iniziativa ideata da Riccardo Vannelli è stata la prima del suo genere nel nostro territorio e continua a incantare il pubblico con la magia dell’alba tra vigne a perdita d’occhio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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