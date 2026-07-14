Organici docenti ATA e sostegno 2026 27 Flc Cgil Sicilia | Nessun taglio accogliere le richieste delle scuole

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l'anno scolastico 202627, Flc Cgil Sicilia e Palermo chiedono all’amministrazione di rispettare le richieste delle scuole riguardo agli organici di docenti, ATA e sostegno. In attesa dei dati ufficiali, le sigle sindacali sottolineano che non ci saranno tagli e invitano a considerare le necessità reali delle istituzioni scolastiche. La richiesta è di accogliere integralmente le esigenze didattiche e organizzative, senza modifiche rispetto alle proposte avanzate.

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In attesa dei dati definitivi sugli organici per l’anno scolastico 202627, Flc Cgil Sicilia e Flc Cgil Palermo chiedono all’Amministrazione di accogliere integralmente le richieste presentate dalle scuole sulla base delle reali esigenze didattiche e organizzative. L'articolo Organici docenti, ATA e sostegno 202627, Flc Cgil Sicilia: “Nessun taglio, accogliere le richieste delle scuole”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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