Organi collegiali a distanza modelli | regolamento d’Istituto delibere nota informativa ai docenti + documenti per DSGA e segreterie

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole una nota che comunica gli esiti di un confronto con le organizzazioni sindacali riguardo alle modalità di svolgimento a distanza di organi collegiali con funzioni deliberative. La comunicazione si rivolge ai docenti, ai DSGA e alle segreterie, includendo indicazioni sul regolamento d’istituto, delibere e una nota informativa specifica. Sono stati predisposti anche documenti dedicati alle segreterie e ai DSGA per supportare questa modalità.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle istituzioni scolastiche una nota con cui comunica gli esiti del confronto svolto con le organizzazioni sindacali sulle modalità di svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo. La comunicazione richiama quanto previsto dall’articolo 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che demanda alla. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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