Ora Chaplin viaggia sul Cinemobile Un tour nei quartieri in quattro film
Ora Chaplin si sposta a bordo del Cinemobile, un veicolo che porta film nei quartieri. Durante la pandemia, ha trasportato “Miracolo a Milano” in un campo di rugby di via Valvassori Peroni, dove in passato si era girato un celebre film di De Sica e Zavattini. In quell’occasione, sono state sistemate 70 sedie distanziate, creando un’atmosfera che molti ricordano come speciale.
In piena pandemia era riuscito a portare “Miracolo a Milano“ in quello che oggi è il campo di rugby di via Valvassori Peroni e che ospitò il set del film di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini: era il settembre del 2020, 70 seggiole - doverosamente distanziate - e "un’atmosfera quasi magica". Non si è mai fermato il “Cinemobile“ di Cineteca Milano che sta attraversando la città in questi giorni, da un quartiere all’altro, in tour con Charlie Chaplin quest’anno a ricordare anche la mostra che è ospitata al Mic - Museo interattivo del Cinema. Ieri la prima tappa al villaggio Barona con L’emigrante del 1917. Oggi il Cinemobile - un camioncino... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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