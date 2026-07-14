Operatore socio sanitario Aperti corsi di formazione Un aiuto per le domande
Le domande di ammissione ai corsi di formazione per Operatore socio sanitario devono essere presentate entro le 12 di lunedì 14 settembre. La scadenza riguarda la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione per questa figura professionale.
C’è tempo fino alle 12 di lunedì 14 settembre per presentare la domanda di ammissione ai corsi di formazione per Operatore socio sanitario (Oss). Per supportare gli aspiranti candidati nella compilazione della richiesta, la Fp Cgil Prato Pistoia mette a disposizione un servizio di consulenza dedicato, riservato alle iscritte e agli iscritti al sindacato. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online. Per questo la Funzione pubblica Cgil ha organizzato alcuni appuntamenti presso i propri sportelli: martedì 14 e giovedì 16 luglio, con orario 10-12.30 e 14.30-17, e venerdì 17 luglio, dalle 10 alle 12.30. Per usufruire del servizio è necessario prenotare un appuntamento allo 0574. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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