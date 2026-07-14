Openda lascia la Juve | ritorno al Lens? I francesi chiedono di essere aiutati sull’ingaggio

Da juventusnews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Openda lascia la Juventus e potrebbe tornare al Lens, che chiede aiuto per coprire l’ingaggio in prestito. La squadra francese, guidata da Jean-Louis Leca, mantiene alta l’attenzione sul mercato e sta preparando un’offerta per riportarlo. La trattativa è in corso, con il club francese che cerca di convincere le parti a trovare un accordo. La possibilità di un ritorno si fa concreta, mentre il club continua a monitorare altre opzioni di mercato.

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per prenderlo in prestito. Il  Racing Club de Lens  non frena le proprie ambizioni di mercato. La cellula di mercato guidata da  Jean-Louis Leca  è pronta a tentare il colpaccio. L’obiettivo primario è riportare a casa  Loïs Openda, attualmente ai margini della  Juventus. Per l’attaccante belga, ritrovare il calore dello stadio Bollaert rappresenta l’occasione d’oro per rilanciare una carriera che a Torino ha subito una brusca frenata. Lo riporta FootMercato. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dall’esplosione in Ligue 1 al calvario bianconero. Il belga (26 anni) ha scritto pagine memorabili a Lens nel 2022-2023, siglando  21 gol in 38 presenze, prestazioni che spinsero il RB Lipsia a sborsare  40 milioni di euro  per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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