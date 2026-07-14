Sono stati posti i sigilli a un agriturismo a Vico Equense, dopo aver accertato oltre cinquanta abusi edilizi commessi nel corso di decenni. L'edificio, originariamente destinato a lavori di manutenzione ordinaria, è stato ampliato e trasformato in una struttura ricettiva con più di 300 posti a sedere. Il valore stimato dell'immobile supera i 2 milioni di euro.

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre cinquanta abusi edilizi perpetrati nell’arco di decenni, capaci di trasformare un edificio sul quale potevano essere effettuati solo interventi di manutenzione ordinaria in una imponente struttura ricettiva con una capacità superiore ai 300 posti a sedere e del valore stimato vicino ai 2 milioni di euro. È quanto accertato dalle indagini che hanno portato gli uomini del gruppo di Torre Annunziata della Guardia di Finanza ad eseguire un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di Tenuta L’incanto, agriturismo di Vico Equense, e dell’annessa area di sedime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Oltre 50 abusi edilizi in decenni di lavori: sigilli ad un agriturismo di Vico Equense

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Titoli abilitativi, tipi di lavori e rapporto con i bonus edilizi

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