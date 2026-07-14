Odissea | le location del film

Notizia in breve

Le riprese del film di Christopher Nolan si sono svolte in varie location: dal Marocco alla Grecia, fino al Castello di Santa Caterina a Favignana. La produzione ha utilizzato questi luoghi per le scene principali del film. Le location sono state scelte per le loro caratteristiche paesaggistiche e architettoniche. Le riprese sono state effettuate in periodi diversi, coinvolgendo troupe e attori in ogni sito. La scelta delle location ha coinvolto diverse regioni, con riprese che si sono protratte nel tempo.