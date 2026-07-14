Odissea | le location del film
Le riprese del film di Christopher Nolan si sono svolte in varie location: dal Marocco alla Grecia, fino al Castello di Santa Caterina a Favignana. La produzione ha utilizzato questi luoghi per le scene principali del film. Le location sono state scelte per le loro caratteristiche paesaggistiche e architettoniche. Le riprese sono state effettuate in periodi diversi, coinvolgendo troupe e attori in ogni sito. La scelta delle location ha coinvolto diverse regioni, con riprese che si sono protratte nel tempo.
Dal Marocco alla Grecia fino al Castello di Santa Caterina a Favignana: il tour dei luoghi e delle suggestioni che hanno accompagnato il viaggio cinematografico targato Christopher Nolan. Non può esserci l'epica di Omero senza un'ambientazione capace di trasmettere la complessità del leggendario viaggio intrapreso da Ulisse. Per concretizzare questa monumentale visione, Christopher Nolan ha voluto al suo fianco la scenografa Ruth De Jong, già candidata all'Oscar per Oppenheimer. Insieme alla ricercatrice visiva Lauren Sandoval, il team ha cercato di studiare la cultura dell'Età del Bronzo scoprendo un "vuoto oscuro" che Nolan ha definito... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
ODISSEA UNA POLEMICA MITOLOGICA!
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Location imponenti ai quattro capi del mondo, per raccontare una storia epica in un film girato interamente in IMAXIl film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX, sarà nelle sale dal 16 luglio 2026.
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Manca pochissimo all'arrivo in sala di 'Odissea', il nuovo film di Christopher Nolan. Nell'attesa, ripercorriamo il viaggio di Ulisse attraverso alcune delle spettacolari location italiane scelte per le riprese. Dalle isole Egadi alle Eolie, il film attraversa paesaggi s facebook
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