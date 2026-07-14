Octopath Traveler e Octopath Traveler II usciranno su Nintendo Switch 2. La data di lancio non è stata ancora annunciata. Le due versioni sono state sviluppate specificamente per la nuova console. Sono stati pubblicati trailer che mostrano le caratteristiche grafiche e di gameplay. La società produttrice ha confermato che i giochi saranno disponibili a breve. Nessun dettaglio sui prezzi o le versioni digitali e fisiche al momento.

Octopath Traveler e Octopath Traveler II stanno per tornare con due versioni realizzate appositamente per Nintendo Switch 2. Square Enix ha confermato l’arrivo dei celebri giochi di ruolo in HD-2D sulla nuova console Nintendo, accompagnandoli con una risoluzione superiore e una maggiore fluidità rispetto alle edizioni pubblicate originariamente su Switch. I due titoli saranno disponibili in Europa dal 1° ottobre 2026, sia separatamente sia attraverso un bundle contenente entrambe le avventure. La riedizione presenta però una limitazione importante per chi possiede già i giochi: non sarà disponibile alcun pacchetto di aggiornamento e i vecchi salvataggi non potranno essere trasferiti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Octopath Traveler 1 e 2 su Switch 2: Uscita, dettagli e Trailer

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Octopath Traveler II est un bijou !

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