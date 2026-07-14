Un ex calciatore italiano, noto per aver giocato in diverse squadre di Serie A, ha raccontato di essere stato rapito in Nigeria. Secondo la sua testimonianza, i rapitori sono arrivati a cercarlo con un elicottero. La vicenda si è verificata durante un periodo in cui si trovava nel paese africano. La testimonianza include dettagli sul momento e sui mezzi utilizzati dai sequestratori.

Il crudo racconto del rapimento avvenuto in Nigeria di Christian Obodo, ex centrocampista di Udinese, Lecce, Torino e Fiorentina. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Obodo racconta il suo rapimento in Nigeria: "Vennero a cercarmi in elicottero"

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