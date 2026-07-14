nuovo stadio napoli tra pochi giorni incontro tra il comune e i vertici q8

Tra pochi giorni si terrà un incontro tra il Comune e i vertici di una società petrolifera per discutere del nuovo stadio. Il Napoli ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico al Teatro San Carlo e il ritiro estivo inizierà venerdì prossimo a Dimaro. La società calcistica è impegnata anche sul fronte della realizzazione dello stadio, con incontri programmati per definire i dettagli del progetto.

Il Napoli, che ha presentato questa mattina Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, è pronto per iniziare la nuova stagione. Venerdì prossimo partirà il ritiro di Dimaro, ma il club partenopeo è impegnato anche s ul fronte nuovo stadio. Nuovo stadio Napoli, incontro tra qualche giorno tra il Comune ed i vertici di Q8. Il giornalista Marco Giordano, tramite il suo profilo ufficiale di X, ha fornito questi aggiornamenti sulla vicenda: “Entro pochi giorni nuovi incontri tra l’Amministrazione Comunale di Napoli ed i vertici di Q8: si continua a lavorare sul progetto di riqualificazione urbana da miliardi di euro sulle aree bonificate quasi del tutto delle ex raffinerie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Nuovo stadio del Napoli a San Giovanni a Teduccio

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