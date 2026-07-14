Nuova rottamazione pagamenti al 5 agosto solo con rata unica
Il 31 luglio scade il termine per pagare la prima o unica rata della rottamazione quinquies, che permette di estendere il pagamento fino a 54 rate bimestrali. Chi ha aderito a questa sanatoria deve effettuare il pagamento entro questa data, con la possibilità di scegliere tra il versamento in un’unica soluzione o in più rate. Per i pagamenti effettuati il 5 agosto, è previsto l’obbligo di utilizzare una sola rata.
Primo test in arrivo anche per i pagamenti della rottamazione quinquies. Il 31 luglio scade, infatti, il termine per versare la prima o unica rata del piano per chi ha aderito all’ultima sanatoria sulle cartelle con perimetro applicativo più ristretto ma con la possibilità di estendere il versamento fino a 54 rate bimestrali. Attenzione alla possibilità di usufruire della soglia di tolleranza di cinque giorni che fa considerare valido il pagamento effettuato. La chance di arrivare fino a mercoledì 5 agosto è consentita, infatti, ai contribuenti che pagheranno il conto di tutta la rottamazione quinquies in un’unica rata. Quindi solo chi deve corrispondere tutto il dovuto potrà arrivare a contare sul mini periodo di tolleranza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Rottamazione quinquies, saltare una rata pesa doppio
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