Nucleare Pichetto Fratin | Gli scienziati facciano gli scienziati

Da laverita.info 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Ambiente ha commentato le valutazioni sui costi del nucleare fatte dal premio Nobel per la Fisica. Ha detto che gli scienziati devono fare gli scienziati e gli economisti gli economisti. La dichiarazione è arrivata durante un’audizione in Commissione Ambiente al Senato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti sul tema del nucleare.

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«Gli scienziati facciano gli scienziati, gli economisti facciano gli economisti». Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha commentato le valutazioni sui costi del nucleare avanzate dal premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi durante un’audizione in Commissione Ambiente al Senato. Intervistato da GEA, il ministro ha rivendicato il proprio approccio economico al tema: «Non sono un fisico, la laurea ce l’ho in economia e non ho nemmeno un premio Nobel, però un minimo di fondamento di matematica ce l’ho e pertanto due conti li so fare». L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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