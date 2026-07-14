Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto e aver sbalzato dalla sella, finendo contro un palo. L’incidente è avvenuto a Novate Milanese, e il ragazzo è stato soccorso sul posto. Le sue condizioni sono considerate critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Novate Milanese (Milano), 14 luglio 2026 – Un ragazzo di 19 anni è in condizioni critiche dopo essersi schiantato contro un’auto mentre viaggiava in sella alla sua moto. L’incidente è avvenuto alle 12,40 circa di oggi, martedì 14 aprile in via Stelvio a Novate. L’incidente, le cui cause sono al vaglio della polizia locale del Comune dell’hinterland milanese, ha appunto coinvolto un veicolo al volante del quale si trovava una ragazza di 27 anni, che se l’è cavata con qualche contusione superficiale. Ben più gravi le conseguenze per il 19enne: sbalzato dalla moto è finito contro un palo. Ha riportato traumi multipli, compreso un sospetto trauma cranico, ed è stato portato in codice rosso al Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novate, sbalzato dalla sella dopo lo schianto con un'auto: 19enne finisce contro un palo

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