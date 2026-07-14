Un gruppo di giovani ha partecipato a un evento sulla montagna interiore chiamata Nostra Signora del Monte Carmelo, un tema poco conosciuto. L'iniziativa si è svolta in un contesto di incontri e riflessioni, senza coinvolgimento di autorità o enti ufficiali. La discussione ha riguardato il senso di ricerca personale e spirituale, con i partecipanti che hanno condiviso impressioni e domande. Nessun altro dettaglio su eventuali sviluppi o decisioni è stato comunicato.

Di Don Enzo Bugea Nobile * Viviamo in un mondo di connessione costante e paradossalmente di profonda solitudine. Ogni giorno migliaia di giovani cliccano su immagini, parole, video, sentimenti artificiali, ma dentro di loro c’è una domanda a cui nessun algoritmo può rispondere: chi mi insegnerà a vivere veramente? È una domanda antica quanto l’umanità. Ecco perché la festa della Nostra Signora del Monte Carmelo non appartiene al passato, è una celebrazione incredibilmente futuristica, la risposta di Dio a una generazione che ha bisogno non di essere intrattenuta, ma di essere trovata. Il Monte Carmelo non è solo una località geografica nella Terra Santa, è un simbolo del viaggio verso l’anima; devi lasciare qualcosa alla base di ogni montagna: peso, orgoglio, paura, rumore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nostra Signora del Monte Carmelo: quella montagna interiore che i giovani cercano ma di cui non sanno nulla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Our Lady of Montagnaga: The Forgotten Marian Apparition That Warned the World

Notizie e thread social correlati

Monte Pasubio, tragedia in montagna: morti due giovani escursionisti precipitati per 100 metriDue giovani, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, sono morti domenica mattina sul Monte Pasubio in provincia di Vicenza.

Meloni incontra Rubio: “Italia e Stati Uniti sanno quanto è importante il legame transatlantico. Ma sanno anche che ognuno deve tutelare i propri interessi”A Roma, il ministro degli Esteri italiano ha incontrato il senatore statunitense in visita ufficiale.

Temi più discussi: Nel ricordo della terza apparizione: Vecchiazzano si stringe attorno alla Madonna di Fatima; Cosa promette la Vergine del Carmen a chi indossa il suo scapolare?; Controllo straordinario del territorio a San Fruttuoso: 23 persone identificate e 2 sanzioni amministrative; Martina Franca festeggia Maria Santissima del Monte Carmelo.

#FromTheArchives: As we approach the Feast of Our Lady of Mount Carmel on July 16, we look back at this 1987 candlelight procession at Our Lady of Mount Carmel Church in #Newark. Nostra Signora del Monte Carmelo, prega per noi! x.com

Terra Santa: Haifa, la processione di Nostra Signora del Monte Carmelo con il card. PizzaballaMigliaia di fedeli si sono riuniti ieri 10 maggio per la tradizionale processione di Nostra Signora del Monte Carmelo, conosciuta localmente come Taalat al-Adra (l’Ascesa della Vergine). La statua ... agensir.it

Nostra Signora del Monte contesa, il caso della chiesetta di Golfo Aranci arriva in VaticanoLa chiesa campestre Nostra Signora del Monte, a Rudalza, sbarca in Vaticano. Al centro di una contesa per la sua custodia e l'organizzazione della festa dedicata alla Madonna di Bonaria, il santuario ... unionesarda.it