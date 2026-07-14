L’arrivo di Odissea di Christopher Nolan non è l’unico evento che sta riportando l’epopea di Omero al centro dell’attenzione. Dopo l’audiolibro narrato da Michael Caine e generato con l’intelligenza artificiale, debutta infatti anche Odysseus: The Fall, un lungometraggio di 135 minuti prodotto quasi interamente grazie all’AI. A firmare Odysseus: The Fall è Ash Koosha, musicista, regista e imprenditore iraniano già noto per Dreams of Violets, docu-drama dedicato alle proteste in Iran presentato al Tribeca Festival. Mentre concludeva quel progetto, Koosha ha dedicato circa tre mesi allo sviluppo della sua personale reinterpretazione dell’eroe omerico, un personaggio che racconta di amare fin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Odissea, quella di Christopher Nolan è la versione più estrema della storia di OmeroIl regista ha condiviso dettagli sul suo metodo di lavoro nel realizzare un film ispirato a una delle storie più conosciute di tutti i tempi.

Leggi anche: Odissea, conto alla rovescia nel nuovo trailer: Christopher Nolan evita uno degli errori più criticati

Argomenti più discussi: Christopher Nolan ha detto che non gli importa delle polemiche attorno all'Odissea perché sono irrilevanti; La donna più bella del mondo scatena polemiche.

L'Odissea di Nolan è già un caso. Ecco tutto quello che c'è da sapereL’Odissea torna al cinema con Christopher Nolan. È una delle uscite cinematografiche più attese dell’anno e, ancora prima di arrivare in sala, ha già acceso ... ilmattino.it

Non sopportate già l’Odissea di Nolan? Potrete consolarvi con la versione in IA (no, non è uno scherzo)L’arrivo di Odissea di Christopher Nolan non è l’unico evento che sta riportando l’epopea di Omero al centro dell’attenzione. Dopo l’audiolibro narrato da Michael Caine e generato con l’intelligenza ... cinemaserietv.it

Eccitato per l'uscita di Odyssey su disco reddit