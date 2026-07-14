Giovanni Carnevali ha spiegato di aver deciso di firmare con la Juventus dopo una lunga esperienza con il Sassuolo. Durante la trasmissione, ha dichiarato che non si può dire di no alla Juventus, sottolineando le opportunità offerte dalla società. La sua scelta è stata motivata dalla volontà di affrontare nuove sfide nel club. Non sono stati forniti dettagli sui termini contrattuali o altre trattative legate al passaggio.

Giovanni Carnevali è intervenuto a “La politica nel pallone”, programma di Rai Gr Parlamento condotto da Emilio Mancuso, rivelando i retroscena della sua scelta di firmare con la Juventus dopo la lunga esperienza con il Sassuolo. Tra i temi trattati, l’ad bianconero ha parlato della sua volontà di riportare la squadra dove merita, partendo dal lavoro in società e passando poi per il mercato. “La decisione è stata facile”. Quando a chiamare è una società come la Juventus, non è difficile arrivare ad una conclusione. Nonostante un passato ricco di trofei, di nomi e di storia, e le responsabilità di un incarico all’interno del mondo bianconero, Carnevali ha accettato senza problemi: “Tutto si è svolto in modo veloce. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - “Non puoi dire no alla Juve”: l’analisi di Carnevali dall’arrivo in società

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