L’attività di allenamento in acqua si presenta ora come aquafitness o ginnastica verticale, con un nuovo linguaggio che sostituisce il termine aquagym. Le sessioni prevedono esercizi a ritmo di musica, spesso arricchiti con attrezzi specifici per migliorare l’efficacia dell’allenamento e renderlo più divertente. La pratica si svolge in ambienti acquatici, con esercizi mirati a potenziare forza e resistenza.

TANTO per cominciare, non chiamatela più aquagym: il lessico è cambiato. Ormai si parla di aquafitness o di ginnastica verticale. Tradotto: allenarsi in acqua, a ritmo di musica e con qualche attrezzo furbo per potenziare il workout e aumentare il divertimento. Tra le novità più gettonate dell’estate c’è l’ Aquabell, disciplina che unisce leggerezza e intensit à, praticata anche da celebrity note per il fisico scolpito, come Bradley Cooper e Beyoncé. Ma niente paura: per i comuni mortali bastano una piscina, un tranquillo specchio d’acqua marina o lacustre e un paio di pesi. extra light. Aquabell: allenarsi in acqua con i pesi. Foto Blu... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non chiamatela più aquagym: l’allenamento in acqua è cambiato

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Aquagym, encuentro recreativo

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