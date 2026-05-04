Malore improvviso mentre pedala giovane donna crolla a terra | è grave

Nella mattinata di oggi, una donna di 43 anni stava pedalando lungo le vie del paese quando si è improvvisamente sentita male. Dopo aver perso i sensi e caduto a terra, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con condizioni considerate gravi. La dinamica dell’incidente e le cause del malore sono al vaglio delle autorità competenti. La donna si trovava in bicicletta al momento dell’accaduto.

Una pedalata per le strade del paese, il malore e la corsa in ospedale. Nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, una donna di 43 anni si è sentita male mentre percorreva le strade del paese in bicicletta.L’allarme è scattato intorno alle 10.30 dal cuore del centro abitato. Secondo le prime.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Malore improvviso, si accascia mentre passeggia: è grave in ospedaleL’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile a Pontoglio, dove un uomo di 66 anni è stato colto da un malore improvviso ed è caduto... Malore improvviso, si accascia mentre sale sulla bici: è grave in ospedaleMomenti di grande apprensione nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, a Remedello, dove un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso... Contenuti e approfondimenti Malore improvviso alla guida: operaio morto mentre va a lavoroUna mattina come tante altre, la corsa verso la consueta giornata di lavoro, poi il malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Se n’è andato così, a soli 46 anni, Rocco Romano, dipendente della ... quotidianodipuglia.it Malore improvviso alla guida mentre va al lavoro, Sofia Ansalone muore a 21 anniDramma a Mercato San Severino, dove una ragazza di 21 anni, Sofia Ansalone, è morta a bordo della sua auto dopo averne perso il controllo. La causa più accreditata è che a far perdere i sensi alla ... leggo.it